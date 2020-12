L’Atalanta ha comunicato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Roma. In questa lista non appare il nome del Papu Gomez

La notizia era nell’aria, alla luce della bufera tra calciatore e allenatore, adesso è ufficiale: il Papu Gomez non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida di domani tra Atalanta e Roma. Questa decisione sancisce una definitiva e probabilmente insanabile rottura. In giornata è arrivato il comunicato del club bergamasco.

“Sono 23 i convocati da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma. L’allenatore, in accordo con la società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica Alejandro Papu Gomez. I convocati: Depaoli, De Roon, Dialo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Romero, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata”.

Lo scenario di mercato sul Papu Gomez: Juventus, Inter ma non solo

La decisione del tecnico della “Dea” porta pensare che il Papu possa lasciare Bergamo già nella finestra del mercato di Gennaio. Le pretendenti più in vista sono Juventus, Inter e Milan, ma spunta un’altra opzione nel futuro dell’argentino che lo vedrebbe lontano dall’Italia.

Certamente con il caso Gomez si prospetta un mercato di gennaio davvero suggestivo dove molte squadre faranno la fila per accaparrarsi il talento nerazzurro. La sua avventura con la maglia dell’Atalanta sembra davvero, inaspettatamente, terminata.

Cristiano Simeti