Calciomercato Roma, colpaccio con scambio | Inter e Juventus ko!

La Roma proverà a regalare a Fonseca un colpo di spessore: scambio e cash, rischio beffa per Inter e Juventus

L’insidiosa trasferta contro il Bologna nei pensieri di Fonseca che, per la sua Roma, può pensare ad un colpo di primo piano già per il calciomercato invernale. In tal senso, la società di Friedkin, starebbe pensando all’assalto di uno dei protagonisti in Serie A: Juventus e Inter a rischio ko.

Calciomercato Roma, assalto al big di Serie A: i dettagli

Un’idea che può tramutarsi in un tentativo concreto già per la prossima sessione di mercato, a gennaio. La Roma pensa a Gaetano Castrovilli, talentuoso centrocampista della Fiorentina accostato a Juventus e Inter nei mesi scorsi. Il classe ’97, valutato almeno 40 milioni di euro dal club di Commisso, è il grande sogno per la mediana di Fonseca.

La dirigenza dei capitolini ci proverà già a gennaio, mettendo sul piatto una contropartita per la viola. Si tratta di Amadou Diawara, da tempo tra i nomi in uscita e la cui valutazione si aggira intorno ai 18 milioni. Pronto un conguaglio cash di 12 milioni di euro. Un’offerta importante per spazzare via la concorrenza e beffare, tra un mese, sia Juventus che Inter.

Situazione in divenire, Castrovilli tra gli obiettivi giallorossi per il 2021: il 23enne di Canosa di Puglia, 12 presenze con 4 reti ed 1 assist vincente, può essere il colpo di spessore per la mediana di Fonseca.