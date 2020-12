La Juventus non smette mai di lavorare sul calciomercato, ma arrivano delle smentite sul possibile colpo dalla Serie A

È un momento particolare quello che sta vivendo la Juventus, che dopo un avvio difficile sta cercando di rialzarsi ma i risultati ancora non sorridono del tutto ai bianconeri. Mercoledì c’è stata una buona prestazione della squadra che non è riuscita comunque a strappare la vittoria contro l’Atalanta, fermandosi sull’1-1.

Domani ci sarà la sfida contro il Parma in trasferta e la compagine allenata da Andrea Pirlo non può più commettere passi falsi per non perdere di vista l’obiettivo scudetto. Ora la vetta dista quattro punti e tutto è ancora possibile, ma serve comunque un buon filotto di vittorie per restare agganciati ai primi posti.

Calciomercato Juventus, niente Papu Gomez. La smentita: “Non c’è corrispondenza”

La società intanto continua a pensare al futuro e studia anche nuovi colpi ma uno di questi sembrerebbe essere smentito. A parlarne è il giornalista Luca Fausto Momblano, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha allontanato le voci riguardanti un possibile interesse dei bianconeri per il Papu Gomez. Ecco le sue parole:

“Gomez e Bernardeschi sono due possibili partenti, ma uno scambio in prestito non risolverebbe i problemi di nessuno a livello strategico-aziendale. Non credo che sarà questa la soluzione. Non c’è corrispondenza, inoltre, sulle voci che accostano il ‘Papu’ alla Juventus, salvo sorprese”.

Resta in Serie A: “C’è una smentita anche sul PSG: il giocatore resterà in Italia fanno sapere dal suo entourage”.