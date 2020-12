Milan e Juventus alla finestra per l’attaccante che partirà per una cifra record: ecco l’idea per il calciomercato delle due italiane

Un duello che dal campo, i rossoneri restano a + 4 sui bianconeri, può trasferirsi in sede di calciomercato. Milan e Juventus si guardano intorno e per le prossime sessioni di mercato guardano al talentuoso attaccante che ha stregato mezza Europa.

Calciomercato, Juventus e Milan alla finestra per il gioiello

Un’idea che può prendere corpo per diversi club europei. “Per lasciarlo partire a gennaio serviranno 50 milioni di euro”, le parole del presidente dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdík. Oggetto della discussione Abdallah Sima, esterno classe 2001 oggetto del desiderio, tra le altre, dell’Arsenal.

Una suggestione che intriga anche il Milan, a caccia di un colpo di spessore che affianchi Ibrahimovic. Sima in questa stagione ha segnato come pochi, con 13 reti ed 1 assist in 16 presenze tra campionato e coppe. Un profilo che interessa a diversi top club europei, Juventus in primis

Situazione dunque in divenire, per il talentuoso 19enne senegalese servirà la cifra record di 50 milioni. Più di Soucek, finito al West Ham la scorsa estate per circa 20 milioni di euro.