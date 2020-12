La Juventus potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno dell’ex bianconero nel 2021: Pirlo ci spera, indizio dalla Spagna

Il match all’Allianz Stadium contro la Fiorentina per consolidare il trend positivo della squadra di Pirlo che guarda già alla prossima sessione di calciomercato. Può prendere corpo l’intrigante suggestione, in casa Juventus, del clamoroso ritorno di un ex bianconero: Joao Cancelo.

Calciomercato Juventus, Cancelo può tornare: lo scenario

Cancelo alla Juventus, per una nuova avventura in maglia bianconera. Un’ìpotesi che potrebbe prendere corpo grazie a Yan Couto, terzino destro di proprieta del club inglese che nelle scorse ore è uscito allo scoperto. In un’intervista ad ‘ESPN Brasil’, il laterale brasiliano ha rivelato: “Ho passaporto portoghese, non rientro nella quota degli stranieri. Se viene ceduto Cancelo, posso tornare al Manchester City a gennaio”.

Dichiarazioni, quelle del laterale di proprietà dei ‘Citizens’ che di fatto potrebbero aprire ad un addio di Cancelo nei prossimi mesi. Il terzino lusitano ha fino ad ora deluso le aspettative, collezionando sì 14 presenze con 1 rete ed 1 assist ma con 1110′ in campo. Una suggestione che la Juventus potrebbe cogliere al volo, vista la carenza sulla corsia di destra con il solo Cuadrado a convincere a pieno mister Pirlo.

Il Manchester City potrebbe quindi puntare sin dalle prossime settimane sul giovane Couto, lasciando partire Cancelo per un clamoroso ritorno in Serie A.