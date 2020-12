Dalla Francia potrebbe presentarsi una ghiotta occasione di calciomercato per la Juventus: occhi puntati sul futuro di Depay

L’attacco della Juventus fin qui ha messo in luce un rendimento altalenante con i soli Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata capaci di fornire le giuste garanzie dal punto di vista realizzativo ad Andrea Pirlo. Tante le difficoltà infatti incontrate soprattutto da Paulo Dybala tra infortuni e prestazioni sottotono che potrebbero anche spingere la dirigenza bianconera a guardarsi intorno in cerca di un rinforzo per il roster di Pirlo. La giusta chance in questo senso potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Depay via low cost: tentativo per l’olandese

In casa Lione c’è da risolvere la grana legata al futuro di Memphis Depay che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. L’olandese inseguito a lungo dal Barcellona potrebbe essere ceduto per una cifra non lontana dai 5 milioni di euro, secondo quanto sottolineato da ‘L’Equipe’.

Un vero e proprio affare low cost che fa inevitabilmente gola a Ronald Koeman, che lo avrebbe voluto in Spagna già la scorsa estate. A quelle cifre però non è da escludere che la stessa Juventus possa farci un pensierino serio per andare ad integrare a gennaio un attacco per il momento legati eccessivamente alle prestazioni di Morata e soprattutto Cristiano Ronaldo.