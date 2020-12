Un grande nome nel mirino della Juventus sul calciomercato negli ultimi mesi sembra ormai pronto a cambiare maglia, ma senza arrivare in Italia. Ecco le ultime novità a riguardo

Il futuro di David Alaba tiene banco ormai da diversi mesi in casa Bayern Monaco. Il club bavarese ha provato in più occasione a intensificare i contratti con la volontà di trattenere il calciatore, ma alla fine i tedeschi sembrano ad un passo dal perdere uno dei calciatori più rappresentativi in rosa. Da gennaio, sarà infatti libero di firmare con un nuovo club e le pretendenti di certo non mancano.

Calciomercato Juventus, sfuma Alaba. Pronta la firma con il Real Madrid

Il calciatore nelle scorse settimane è stato accostato soprattutto alla Juventus, ma anche all’Inter. Ora, però, secondo quanto riporta ‘Diario Gol’, ci sarebbe la firma con il Real Madrid. Il portale spagnolo definisce l’accordo con l’austriaco ormai un “segreto di Pulcinella” con la concorrenza da Italia e Inghilterra battuta. Alaba è considerato un profilo ideale per i Blancos, in quanto in grado di disimpegnarsi al meglio sia da terzino sinistro, come erede di Marcelo, che come centrale.