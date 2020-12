Il futuro calciomercato bianconero puó vedere l’assalto al laterale: offerta per l’erede di Cuadrado

Il poker rifilato al Parma ormai alle spalle e la Juventus di Pirlo si guarda intorno in attesa della riapertura del calciomercato invernale. In vista della prossima estate, spunta un profilo protagonista in Serie A per raccogliere l’ereditá di Cuadrado: il piano di Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio tra gennaio e giugno | 69 milioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma l’affare a zero | C’è la firma

Calciomercato Juventus, doppia offerta alla Lazio: i dettagli

La sfida infrasettimanale con la Fiorentina prima della sosta natalizia ma in casa Juventus le maggior attenzioni sono rivolte al mercato. Paratici disegna uno scambio con la Lazio per la prossima estate, con l’idea di dare l’assalto a Manuel Lazzari il prossimo giugno. L’ex Spal, accostato anche all’Inter e valutato 25 milioni, è uno dei pilastri della squadra di Inzaghi e ha dimostrato di essere uno dei migliori rappresentati del ruolo in Serie A.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco che i dirigenti juventini metterebbero sul piatto il cartellino del talentuoso Frabotta (10-12 milioni) piú soldi per arrivare all’erede di Cuadrado. Non è da escludere un’offerta alternativa con Rugani, valutato 18 milioni e di rientro dal Rennes che, difficilmente, eserciterá l’opzione di riscatto. Oltre al cartellino dell’ex Empoli, Paratici proporrebbe una parte cash per convincere Lotito a cedere Lazzari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona | Nuovo attaccante per Pirlo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo ad un passo | Arriva per Natale

Situazione in divenire, una doppia proposta sul piatto per Lotito che potrebbe fare resistenza per la cessione di Lazzari.