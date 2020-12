Tra il calciomercato di gennaio e quello della prossima estate lasceranno la Juventus. Si tratta di tre centrocampisti, ecco tutte le cifre

Via dalla Juventus perché non rientrano nei piani, presente e futuro. Parliamo di tre centrocampisti, chi più chi meno, chi totalmente fuori dal progetto bianconero. Che ora è targato Andrea Pirlo, a giugno chissà ma il destino di questo terzetto – o duo, perché uno di loro potrebbe andarsene già nel calciomercato di gennaio – comunque vada non cambierà. Il tecnico e il club presieduto da Andrea Agnelli hanno deciso: per loro non c’è più spazio. A Paratici, o anche in questo chi per lui dato che pure il Managing Director non è così saldo (anzi…), l’arduo compito di trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato, triplo addio alla Juventus: tutte le cifre

Togliamo il velo di mistero, ecco i nomi degli ‘epurati’: Sami Khedira, lui epurato da tempo tanto che è a tutti gli effetti un fuori rosa, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Il 33enne tedesco può finalmente convincersi a salutare Torino nell’ormai imminente finestra invernale. Fin qui ha rifiutato la risoluzione anticipata del contratto in scadenza fra sei mesi, ma l’arrivo di un importante club inglese – si parla dell’Everton di Ancelotti – potrebbe convincerlo a dire finalmente addio. Juve pronta a regalare il suo cartellino, con la possibilità di risparmiare circa 6 milioni di euro lordi, ovvero il totale dello stipendio dell’ex Real da gennaio a giugno. 6 non contando circa 3 milioni di buonuscita, non tassata come gli emolumenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per Bernardeschi, 27 anni a febbraio, ‘La Vecchia Signora’ pensa di ottenere sui 23 milioni di euro dalla vendita del cartellino. La partenza dell’ex Fiorentina consentirebbe inoltre un risparmio di 8 milioni, la sua paga lorda qualora restasse pure la prossima stagione. Per Ramsey, secondo indiscrezioni desideroso di tornare in Premier, l’incasso che si ipotizza è 20 milioni di euro. Più 12 milioni per l’ingaggio risparmiato. Per tutti e tre, dunque, la Juventus può raggranellare qualcosa come 69 milioni di euro.