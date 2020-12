La Juventus sta cercando il colpaccio direttamente dalla Serie A: Arthur potrebbe essere ‘sacrificato’ per il big

La Juventus sta provando a rialzarsi in maniera definitiva in questi ultimi giorni dopo aver collezionato troppi passi falsi in questo avvio di campionato. I bianconeri hanno effettuato la rivoluzione in estate e per questo motivo si è faticato molto nei primi mesi, dove il rendimento è stato condizionato da troppi alti e bassi.

Ieri è arrivato un convincente 0-4 contro il Parma e Andrea Pirlo si augura che rappresenti la svolta negativa per ripetere sempre prestazioni del genere. Un’altra indicazione importante arriverà sicuramente dal modo in cui la squadra chiuderà il 2020 nella sfida di martedì 22 contro la Fiorentina.

Calciomercato Juventus, no del Napoli per Fabian Ruiz: pronta la nuova offerta

La società intanto non smette di lavorare mai sul calciomercato e spunta un nuovo possibile colpo che si sta tentando di effettuare in queste ore. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, infatti, la Juventus avrebbe offerto 50 milioni di euro per acquistare Fabian Ruiz ma il Napoli avrebbe rifiutato.

Ora i bianconeri potrebbero rilanciare con l’aggiunta di 5 milioni di euro ed arrivare a 55, ma non si escludono anche delle contropartite. Fabian Ruiz sarebbe cercato dalla Juventus per lo scarso rendimento avuto fin qui da Arthur, che non ha garantito ciò che si aspettava la società al momento dell’acquisto.

Per questo motivo, è possibile anche che il brasiliano venga inserito come contropartita nell’affare in modo da risparmiare il più possibile dal possibile ingaggio dello spagnolo.