Nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic. La priorità del Milan nel calciomercato invernale diventa un vice dello svedese: idea in Serie A

Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic per le ultime due partite del 2020. Nella giornata di ieri l’attaccante svedese ha subito un nuovo infortunio che lo costringerà a rientrare a gennaio. I problemi fisici del 39enne, uniti alla sua età, impongono ora al club rossonero di cercare un nuovo attaccante in sede di calciomercato. Nella sessione invernale ormai alle porte la priorità della dirigenza è dunque diventata la ricerca di un vice Ibra. In questo senso, un possibile candidato potrebbe arrivare dalla Serie A. Ecco di chi si tratta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Caicedo per il ruolo di vice Ibrahimovic | Tutti i dettagli

Il profilo ideale per affiancare il centravanti svedese potrebbe essere quello di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano è ormai diventato uno specialista in uscita dalla panchina e nelle ultime due stagioni ha deciso tante partite nel finale con la maglia della Lazio. Inoltre, come già dimostrato in biancoceleste, il 32enne accetterebbe volentieri il ruolo di riserva di Ibra quando l’ex Juve e Inter starà bene. Un affare ‘low cost’ che farebbe sicuramente al caso del Milan, ma resta comunque da convincere la Lazio e il patron Lotito.

Caicedo, infatti, è tornato assoluto protagonista in questa prima parte di stagione dopo le insistenti voci di addio al club capitolino. In ogni caso, il valore del suo cartellino (in scadenza nel giugno 2022) è di solo 5 milioni di euro e se dovesse chiedere la cessione difficilmente la Lazio si opporrà. La società biancoceleste, infatti, ha investito molto su Muriqi nell’ultima sessione di mercato e punta a lanciare l’attaccante kosovaro. Potrebbe così profilarsi un duello con l’Inter: anche i nerazzurri, come il Milan, sono alla ricerca di un vice Lukaku e pensano all’ecuadoriano. Occhi puntati, dunque, anche su Caicedo.