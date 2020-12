La Juventus potrebbe approfittare dell’arrivo di Youri Tielemans al Real Madrid per piazzare il grande colpo a centrocampo

Youri Tielemans è stato acquistato l’anno scorso dal Leicester per 45 milioni di euro, finiti nelle casse del Monaco. E’ uno dei punti fermi de ‘The Foxes‘: il classe ’97 ha attirato su di sé gli occhi dei maggiori top club europei grazie al suo ottimo rendimento. In Belgio ha vinto un paio di campionati ai tempi dell’Anderlecht e ora punta ai trofei più importanti del calcio: Manchester United e Tottenham hanno manifestato un certo interesse, ma Tielemans preferisce altro.

Juventus, Tielemans al Real Madrid libera Casemiro

Secondo quanto riferito da ‘Voetbal24.be‘, Youri Tielemans vorrebbe approdare al Real Madrid. Le Merengues sono la prima scelta del centrocampista belga e viceversa: infatti, anche Florentino Perez vorrebbe mettere a disposizione di Zinedine Zidane il classe ’97. Un’operazione che coinvolge anche Casemiro.

La Juventus, infatti, è interessata a Casemiro e l’arrivo di Tielemans potrebbe compromettere la sua avventura al Real Madrid. Il mediano brasiliano potrebbe non accettare la concorrenza dell’ex Monaco e i bianconeri potrebbero approfittarne. Per Pirlo si profilerebbe un grande colpo per il suo centrocampo, in modo tale da garantire protezione davanti alla difesa e anche una discreta qualità