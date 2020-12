L’Inter pensa al prossimo calciomercato e Conte fa la sua richiesta: la società prepara la maxi offerta con possibile scambio

Dopo aver vissuto un momento più che complicato, l’Inter si sta rialzando piano piano per dare tutto in Serie A e in Coppa Italia, dove i passi falsi iniziali non hanno compromesso il cammino e tutto può ancora succedere. In campionato infatti soltanto un punto separa i nerazzurri dal Milan che è in vetta alla classifica.

Il problema più grande è quello riguardante la Champions League, dove i primi risultati negativi hanno da subito spedito l’Inter nell’ultima posizione che la costringe ad abbandonare per il terzo anno di fila la competizione ai gironi, questa volta senza neanche accedere ai sedicesimi di finale di Europa League.

Calciomercato Inter, Conte chiede Grealish: sul piatto 50 milioni di euro

Questo avvio difficile ha portato Antonio Conte a intervenire anche attraverso richieste di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto come manovra di emergenza già per il mese di gennaio la firma di Jack Grealish, trequartista o esterno dell’Aston Villa.

Secondo il portale iberico la ‘Beneamata’ starebbe preparando un’offerta da circa 50 milioni di euro, ma non è escluso che nella trattativa venga inserito Christian Eriksen per spendere una cifra inferiore. Il danese sembra essere ormai fuori dal progetto e potrebbe essere una buona occasione per tornare in Premier League.

In questa stagione Grealish ha già realizzato 5 reti nelle 11 gare di campionato disputate, alla quale si vanno ad aggiungere anche 6 assist.