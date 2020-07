La Juventus continua a lavorare per realizzare delle operazioni intelligenti sul mercato: l’ultima idea potrebbe essere lo scambio con Guardiola.

Nel day-after della debacle di ‘San Siro’, la Juventus sta compiendo delle valutazioni di mercato. La sconfitta contro il Milan ha messo in evidenza due aspetti critici: una mancanza di alternative sulle fasce e le difficoltà di Bonucci. Il centrale bianconero, in assenza di un difensore fisico come de Ligt e Chiellini al proprio fianco, non riesce a rimanere su alti livelli. L’ultima idea di Paratici potrebbe permettere alla Juventus di colmare queste due criticità in un colpo solo.

Calciomercato Juventus, Bonucci verso Guardiola | Cancelo torna a Torino!

Fra i peggiori in campo nella sconfitta di ieri sera contro il Milan c’è Leonardo Bonucci. Il centrale viterbese, contro la sua ex squadra, è stato messo in grande difficoltà da Ibrahimovic e dagli attaccanti rossoneri. Una situazione che è sembrata essere figlia dell’assenza di de Ligt: in mancanza di un marcatore puro al suo fianco, Bonucci va in crisi. Per questo motivo Paratici starebbe pensando a sacrificare il numero ’19’ sul mercato, per ottenere un’alternativa valida sulle fasce.

L’ultima idea del CFO bianconero sarebbe quella di assecondare l’interesse, ormai pluriennale, di Guardiola per Bonucci. La Juventus potrebbe intavolare un’operazione di scambio con il Manchester City per riportare Cancelo a Torino. Un ritorno che avrebbe del clamoroso quello del portoghese: il terzino potrebbe ritrovare i fasti di un tempo sotto la gestione di Maurizio Sarri. Anche a Manchester, infatti, Cancelo ha avuto grandi difficoltà ed il tecnico catalano lo avrebbe già bocciato. La Juventus potrebbe instaurare un’operazione simile a quella che porterà Arthur a Torino: al City andrebbe Bonucci più un conguaglio economico e Cancelo tornerebbe in bianconero.

