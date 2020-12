Calciomercato, Calhanoglu lontano dal Milan | Doppia ipotesi di ‘tradimento’

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è sempre più in bilico: spunta la data dell’incontro con l’entourage, doppia insidia per il turco



Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Hakan Calhanoglu rimane una delle grande più grandi per la dirigenza del Milan. Il futuro del trequartista turco, accostato a diversi club italiani ed esteri, resta in forte bilico. Spunta la data per discutere del rinnovo: ecco lo scenario di calciomercato per il 2021.

Calciomercato, incontro Milan-Calhanoglu: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, mercoledì ci sarà un incontro interlocutorio tra l’agente di Calhanoglu Gordon Stipic ed il duo rossonero Massara-Maldini. L’attuale offerta di rinnovo da parte del club di via Aldo Rossi si aggirerebbe intorno ai 3 milioni netti a stagione, cifra decisamente lontana dai 7 richiesti dall’entourage dell’ex Leverkusen.

Una cifra considerata spropositata dal Milan ma non tutto è ancora scritto. L’Inter ci sta pensando per giugno, a zero, quando la società meneghina potrebbe accontentare le importanti richieste d’ingaggio del 10 milanista. Alla finestra resta anche la Juventus che su Calhanoglu sta ragionando da settimane.

Discorso analogo per il Manchester United che in Premier League è tra i club maggiormente interessati al giocatore rossonero.