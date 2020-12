Calciomercato Inter, assalto al big del Milan | La ‘risposta’ rossonera

L’Inter è pronta a tornare alla carica per uno dei calciatori più rappresentativi del Milan di Stefano Pioli sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità

L’Inter ha bisogno di rinforzi a gennaio se vorrà tentare la scalata a scudetto e Coppa Italia, dopo l’eclatante eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri restano in prima fila per uno dei calciatori che meglio sta rendendo agli ordini di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Franck Kessié. L’ex Atalanta ha trovato la giusta collocazione nel 4-2-3-1, ma ora i nerazzurri vorrebbero portarlo sull’altra sponda di Milano. La Beneamata potrebbe provarci già a gennaio, una volta completate le cessioni utili a completare il colpo.

Calciomercato Inter, pronto l’assalto al Milan per Kessié. Risposta chiara

Rispetto a più di una stagione fa, quando l’ivoriano non era considerato un intoccabile per il Milan, ora è uno dei perni della squadra di Pioli. A questo punto, è scontato un no secco da parte dei rossoneri ai cugini dell’Inter. Inoltre, la dirigenza è pronta a parlare in maniera concreta del rinnovo di contratto del mediano. Il calciatore attualmente percepisce 2,2 milioni di euro a stagione e l’accordo scade nel 2022. La chiusura potrebbe arrivare per una cifra di 4 milioni circa, ipotecando un futuro che attualmente per Kessié sembra sempre più destinato a essere a tinte rossonere.