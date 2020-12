Calciomercato Juventus, nuova big su Pogba | Corsa a tre

Il futuro di Paul Pogba è da mesi ormai accostato alla Juventus. Una nuova squadra è pronta a inserirsi nella corsa al calciatore. Di seguito i dettagli

Paul Pogba con ogni probabilità lascerà il Manchester United nelle prossime settimane. Il suo rendimento è nettamente calato con la maglia dei Red Devils e non ha mai raggiunto i livelli auspicati e per cui è stato pagato molto dagli inglesi. Diversi club sono pronti a contendersi il calciatore francese e le pretendenti stanno aumentando di settimana in settimana. Ecco le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Pogba

Il centrocampista, come sottolinea ‘Fichajes.net’, piace a diverse squadre che si stanno contendendo le sue prestazioni sul mercato. Da tempo il Real Madrid è sul calciatore: se Zinedine Zidane, come sembra, riuscirà a mantenere la panchina nelle prossime settimane potrebbe andare in scena l’assalto al francese. Sul centrocampista resta forte anche l’interesse della Juventus, club dove il francese ha reso al massimo in carriera. Spunta, però, anche una terza pretendente per il calciatore: si tratta del PSG. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero già stati contatti tra Leonardo e Mino Raiola. I francesi sono pronti a contenderlo a Real Madrid e Juventus.