Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante | Mendes lo porta in Premier

Doppio colpo di Mendes in direzione Wolverhampton con il benestare di Florentino Perez

Il Wolverhampton è attualmente alla ricerca di un attaccante per sostituire Raul Jimenez, ripresosi dopo la frattura del cranio avvenuta in uno scontro di gioco con David Luiz. Non è ancora chiaro quanto tempo rimarrà fuori l’attaccante, per questo la squadra di Nuno Espirito Santo vuole correre ai ripari e ha interpellato Jorge Mendes per trovare il sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto al big del Milan | La ‘risposta’ rossonera

I nomi sul taccuino sono quelli di Mariano e di Luka Jovic, con il secondo che è da tempo nel mirino delle italiane, a partire da Milan e Napoli. Nessuna delle due, però, è riuscita ad affondare il colpo nel corso dell’estate e attendeva maggiori sviluppi nella prima parte di stagione che ha confermato le intenzioni di Zidane: Jovic non fa parte del progetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘ostacolo’ Milan per il top a zero | Le ultime

Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante

Il Real Madrid per l’attaccante aveva speso 60 milioni di euro e per adesso non ha visto un ritorno dell’investimento fatto. Jorge Mendes sta quindi cercando di mediare per poter chiudere un affare che veda la cessione di entrambi gli attaccanti a una cifra di 70 milioni di euro. Un’operazione nella quale Florentino Perez crede moltissimo, soprattutto per poter incassare denaro utile per andare poi all’assalto di Haaland, infastidendo così la Juventus, a sua volta forte sull’attaccante del Borussia Dortmund.