Il Milan valuta l’addio a gennaio di Hakan Calhanoglu: spunta la clamorosa idea di scambio con il Tottenham di Mourinho

Il Milan attende il Parma a San Siro per confermarsi alla vetta della Serie A anche dopo l’undicesima giornata di campionato. Dal calcio giocato al calciomercato, i rossoneri possono bussare alla porta di Jose Mourinho per imbastire un clamoroso scambio con Hakan Calhanoglu già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante | Mendes lo porta in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto al big del Milan | La ‘risposta’ rossonera

Calciomercato, Milan-Calhanoglu: scambio con il big

Hakan Calhanoglu, con ogni probabilità, saluterà il Milan nel 2021. Il contratto in scadenza a giugno ed il tentativo apparentemente sfumato di rinnovare, spingono il trequartista turco lontano dalla Serie A. Il Milan ne è consapevole ed è pronto a proporre un inedito scambio al Tottenham. Occhi su Dele Alli, sul piede di partenza da tempo e che piace alla dirigenza di via Aldo Rossi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Maldini proverebbe ad inserire proprio Calhanoglu in un ipotetico scambio, con l’ex Leverkusen valutato almeno 25 milioni di euro. Il Milan punterebbe ad un’operazione di scambio alla pari con il trequartista inglese, in scadenza nel 2024 con gli ‘Spurs’. Idea diversa quella del Tottenham che valuta Dele Alli almeno 10 milioni di euro in più rispetto al 10 rossonero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘ostacolo’ Milan per il top a zero | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Milan beffato | ‘Scippo’ del grande ex!

Dele Alli, seguito in passato anche dalla Juventus, può dunque diventare un obiettivo concreto del ‘Diavolo’ per il mese di gennaio: Calhanoglu la chiave per convincere Mourinho.