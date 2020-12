Calciomercato Napoli, due per uno | Maxi-offerta alla Juventus!

Il Napoli punta ad un colpo di spessore in casa Juventus. Pronta la doppia contropartita per accontentare Gattuso: cifre e dettagli

Il Napoli di Rino Gattuso, messa alle spalle la sfida contro la Sampdoria, guarda ad una possibile operazione di calciomercato per il 2021. Nel mirino un big di casa Juventus, con la ricca offerta partenopea che potrebbe accontentare il club bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, ‘no’ dell’ex Napoli | “Troppo legato all’azzurro”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Napoli | Gioiello dalla Premier!

Calciomercato Napoli, occhi in casa Juventus: cifre e dettagli

L’idea del Napoli in vista della riapertura della sessione di mercato invernale è quella di portare alla corte di Rino Gattuso un innesto di spessore in difesa. Ecco che il nome caldo può essere quello di Merih Demiral, già cercato con insistenza dal Milan nei mesi scorsi e adesso sul taccuino di Gattuso. Per il turco, gli azzurri sono disposti a mettere sul piatto due pedine in scadenza il prossimo giugno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Da un lato Nikola Maksimovic, valutato 15 milioni di euro dalla società di De Laurentiis. Dall’altro un vecchio pallino di Paratici che a più riprese ha tentato di acquistarlo negli ultimi mesi: Arkadiusz Milik. Il bomber polacco, il cui cartellino è attualmente stimato in 18 milioni di euro, insieme a Maksimovic può convincere la ‘Vecchia Signora’ a lasciar partire l’ex Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Napoli e Milan chiudono tutto | Juventus di stucco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, suggestione dal Napoli | ‘Grana’ rinnovo!

Un’offerta da 33 milioni di euro, dunque, per il club torinese: Gattuso, alla finestra, ci spera.