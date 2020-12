Calciomercato, Napoli e Milan chiudono tutto | Juventus di stucco

Possibile operazione di mercato tra Napoli e Milan, che vorrebbero chiudere delle questioni al più presto: la Juventus resta di stucco

L’ultima sessione di calciomercato ha regalato diverse situazioni ingarbugliate, che hanno coinvolto diversi club. Su tutti Napoli, Milan e Juventus, alle prese con diverse trattative e possibili scambi. Per i partenopei e i rossoneri, però, potrebbe profilarsi uno scambio che chiuda ogni questione. Nello specifico, si tratta dell’approdo di Milik al Milan e di Calhanoglu al Napoli.

Scambio Napoli-Milan: Juventus esclusa

Una suggestione, certo, che metterebbe fine alla parola rinnovo legata a Calhanoglu con il Milan, ma anche alla telenovela di Milik. Il polacco è rimasto al Napoli in scadenza 2021 e in estate sembrava molto vicino alla Juventus, poi alla Roma con Dzeko ai bianconeri e all’Inter per un vice Lukaku.

Calhanoglu è in difficoltà per arrivare al rinnovo, gli agenti chiedono al Milan un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Milik probabilmente lascerà il Napoli a gennaio e i due club chiuderebbero ogni questione rimasta in sospeso se dovesse concretizzarsi l’idea dello scambio. La Juventus sarebbe automaticamente esclusa dall’operazione, visto l’interesse e l’attenzione che i bianconeri riservano ai calciatori in scadenza e in particolare per questi due obiettivi.

