Calciomercato, Sarri di nuovo in Serie A | Duello con Montella

Maurizio Sarri potrebbe finire nuovamente in Serie A, il club è pronto a fiondarsi su di lui. C’è però l’ostacolo Montella

È un avvio inaspettato e difficile per il Torino, che sta continuando a conquistare sconfitte e passi falsi in Serie A e non riesce più a vincere. Soltanto un successo conquistato in questo avvio e sono già passate undici giornate dall’inizio della stagione. I granata hanno conquistato solo sei punti e occupano la penultima posizione.

L’organico è sicuramente importante e nessuno si sarebbe mai aspettato un avvio così difficile, per questo le responsabilità potrebbero ricadere sull’allenatore che a questo punto è in bilico più che mai. Dopo aver deluso con il Milan, dunque, potrebbe arrivare un’altra batosta per Marco Giampaolo qualora dovesse continuare così.

Calciomercato Torino, Giampaolo in bilico: spuntano i nomi di Sarri o Montella

Il Torino vuole sicuramente di più dalla propria squadra e le sette sconfitte rimediate in undici partite sono sicuramente un segnale negativo importante. Per dare uno scossone l’unica soluzione potrebbe essere quella di effettuare un cambio in panchina e ci sarebbero diversi nomi importanti liberi.

Anche Maurizio Sarri potrebbe essere un obiettivo, visto che l’ex tecnico bianconero è a caccia di una nuova squadra anche se prima deve risolvere alcune questioni legate al contratto con la Juventus. Un altro nome che potrebbe finire nel mirino è quello di Vincenzo Montella.

Altre piste potrebbero essere sicuramente più concrete ma il Torino potrebbe fare anche un tentativo per i nomi importanti.