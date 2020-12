Calciomercato, Juventus stregata dal talento | Scambio in Serie A

La Juventus è pronta a mettere a segno un’importante operazione sul calciomercato. I bianconeri ragionano sullo scambio in Serie A: ecco i dettagli

La Juventus monitora sempre con grande attenzione i migliori talenti in circolazione, cercando di controllare il più possibile il mercato dei giovani. Gli occhi dei bianconeri sono piombati su Alessio Cragno. Il giovane portiere del Cagliari è stato uno dei migliori in campo contro l’Inter, nonostante la sconfitta dei sardi con il punteggio di 1-3. L’estremo difensore, in ogni caso, ha catturato l’attenzione della Juventus.

Calciomercato Juventus, possibile scambio per arrivare a Cragno

Il giovane portiere sembra aver letteralmente stregato i bianconeri, pronti a mettere in piedi un’interessante operazione di mercato in estate. Potrebbe, infatti, decollare la trattativa che porterebbe Cragno a Torino e attenzione allo scambio. Nell’operazione potrebbe, infatti, rientrare Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes. Il difensore, però, a fine stagione potrebbe fare ritorno a Torino. La valutazione del portiere è molto alta, si parla di 30 milioni di euro. Per questo, l’inserimento del difensore, valutato 12 milioni, potrebbe abbassare considerevolmente i costi cash. Oltre all’ex Empoli verrebbero aggiunti anche 18 milioni.