Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Napoli | Gioiello dalla Premier!

La Juventus è già vigile in vista del prossimo calciomercato: occhi in Premier, Paratici è pronto ad anticipare il Napoli



Il rotondo successo europeo sulla Dinamo Kiev alle spalle, la Juventus di Pirlo è già proiettata al derby contro il Torino di domani pomeriggio. Dal campo al calciomercato, la società campione d’Italia sembrerebbe pronta a farsi avanti per il talento protagonista in Inghilterra: Napoli ad un passo dalla beffa.

Calciomercato Juventus, sorpasso al Napoli: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside.com‘, la Juventus ha intenzione di accelerare e beffare il Napoli nella corsa ad un talento del Chelsea. Si tratta di Billy Gilmour, 19enne scozzese che, come raccolto in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, è nel radar del club di De Laurentiis per l’anno prossimo.

Il portale brittanico sottolinea come la società torinese, impressionata dal classe 2001, sia decisa a farsi avanti per portare in Serie A il talentuoso centrocampista. Prima dell’infortunio, Gilmour si era conquistato un posto da titolare nel Chelsea di Lampard collezionando 3 presenze (155′) con 1 rete all’attivo.

Paratici pianifica il mercato della ‘Vecchia Signora‘: Gilmour balza in cima alla lista dei rinforzi per mister Pirlo.

