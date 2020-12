Calciomercato Juventus, colpo stellare ‘grazie’ a Dybala | Cifre e dettagli

Paulo Dybala la chiave per portare a Torino il top player, finito anche nel mirino del Bayern Monaco: idea scambio

La schiacciante vittoria al Camp Nou sul Barcellona di Messi è già alle spalle. In casa Juventus il calciomercato resta il chiodo fisso, con una possibile ghiotta occasione da cogliere proprio nella rosa di Ronald Koeman. Ipotesi scambio con Paulo Dybala: ecco la clamorosa suggestione per il 2021.

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona: addio Dybala

La forte crisi economica che ha colpito diversi top club europei, causa Coronavirus, non ha risparmiato nemmeno il Barcellona. La società catalana, nonostante i rinnovi fino al 2026 di Ter Stegen, Lenglet, Pique e de Jong, potrebbe dover cedere una delle sue stelle. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Bayern Monaco potrebbe approfittarne per dare l’assalto al centrocampista ex Ajax.

Alla finestra, tuttavia, potrebbe spuntare anche la Juventus che all’olandese aveva pensato prima dell’approdo in Catalogna. De Jong, valutato 80-90 milioni, può quindi rientrare in un clamoroso scambio alla pari con Dybala. L’argentino può rappresentare per la squadra di Koeman, viste le difficoltà ad arivare a Lautaro Martinez, l’erede ideale di Messi che a giugno lascerà molto probabilmente Barcellona.

A favorire l’ipotetico affare potrebbe essere l’ex compagno di de Jong all’Ajax, Matthijs de Light, pronto a convincerlo a sposare il progetto Juventus.