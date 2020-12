Calciomercato Inter, addio Eriksen | Intreccio con la Fiorentina

Il futuro di Christian Eriksen sembrerebbe ormai lontano dall’Inter: in caso di addio si aprirebbe un intreccio con la Fiorentina

Questa sera per Christian Eriksen potrebbe arrivare l’opportunità di riscattare un’esperienza all’Inter decisamente negativa. Però ormai il suo destino sembrerebbe essere scritto e sarà lontano dalla Milano nerazzurra. Qualora arrivasse l’addio del danese per l’Inter potrebbe aprirsi un intreccio con la Fiorentina.

Calciomercato Inter, 35 milioni per Eriksen da reinvestire su Castrovilli: scambio con Pinamonti

Christian Eriksen non riesce a far decollare il proprio rapporto con Antonio Conte e dunque di conseguenza con l’Inter. Questa sera il danese potrebbe avere l’occasione di partire dal primo minuto, ma ormai l’addio sembrerebbe l’unica opzione per il suo futuro. Suning per la cessione dell’ex Tottenham chiede circa 35 milioni di euro, cifra che qualora dovesse arrivare si saprebbe già su chi investirla.

Infatti da tempo i nerazzurri hanno messo gli occhi su Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il centrocampista della viola porterebbe classe ed imprevedibilità al centrocampo nerazzurro, e sarebbe valutato circa 50 milioni da Rocco Commisso. Così i nerazzurri starebbero pensando all’inserimento nell’affare di Andrea Pinamonti per abbassare le pretese viola. Tutto però dipenderà dal futuro di Christian Eriksen per sbloccare la trattativa.