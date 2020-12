Calciomercato Juventus, non solo Pogba | Che intreccio col Real!

Juventus, intreccio Kroos-Pogba con il Real Madrid, che per arrivare al francese potrebbe sacrificare il tedesco

Le parole di Mino Raiola hanno tuonato come un fulmine a ciel sereno. Paul Pogba, nonostante un contratto con il Manchester United sino al 2022, lascerà i ‘Red Devils’. Una seconda avventura, quella nel club inglese, che non ha certamente reso quelle che erano le aspettative. Ecco allora che attorno al nome di Pogba si scatenano le possibili aste. Pochi sembrano essere i club in grado di arrivare a lui. Tra questi c’è la Juventus, ma attenzione anche al Real Madrid, con cui potrebbe scaturire un clamoroso intreccio di mercato.

Calciomercato Juventus, intreccio Pogba-Kroos

Pogba, oltre ad essere da tempo un nome accostato alla Juventus, è anche uno dei sogni del presidente Florentino Perez, che vorrebbe portarlo a Madrid. L’ostacolo maggiore per i bianconeri sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Al momento le cifre percepite dal francese cozzerebbero e non poco con la politica juventina. A bilancio pesa parecchio infatti lo stipendio di Cristiano Ronaldo e con il portoghese che resterà sino al 2022, sembra proibitivo per i bianconeri aggiungere anche quello del centrocampista francese.

Il nodo ingaggio riguarda però anche il Real Madrid, che per far fronte al problema potrebbe liberarsi di Toni Kroos. Il tedesco farebbe spazio a Pogba a centrocampo e inoltre permetterebbe di ammortizzare quello che è l’ingaggio del francese. E qui entra in gioco la Juventus, che a quel punto si fionderebbe sul centrocampista tedesco per rafforzare la propria linea mediana. Un super intreccio di mercato con anche l’Inter a fare da spettatore: Kroos infatti è un nome che piace molto in casa nerazzurra, con la società meneghina pronta ad approfittarne in caso di occasione.