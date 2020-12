Calciomercato Juventus, assalto al top player | Prezzo shock

La Juventus è sempre molto attenta alle dinamiche di mercato per i top player in circolazione: assalto decisivo alla stella mondiale

La Juventus monitora ormai da sempre le numerose possibilità per acquistare giocatori di una certa caratura. E così il club bianconero sarebbe molto attivo sul fronte calciomercato per provare l’assalto decisivo al top player.

Calciomercato Juventus, colpo Joao Felix: cifre stellari!

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” l’Atletico Madrid avrebbe posto come prezzo per l’eventuale cessione della stella portoghese, Joao Felix, la cifra di 120 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero così Juventus e Manchester City, pronte a provare l’assalto decisivo in vista dell’estate 2021.

Un giocatore micidiale dall’alto tasso tecnico, capace di fare la differenza in qualsiasi momento proprio così come il suo connazionale Cristiano Ronaldo. I due già dialogano alla grande in Nazionale e il suo sogno sarebbe quello di farlo anche in un club prestigioso.

La Juventus non intende mollare la presa e proverà a comprendere al meglio nel dettaglio la situazione che riguarda da vicino il futuro di Joao Felix.