Calciomercato Juventus, Arthur in bilico | Scambio due per uno

Il futuro di Arthur potrebbe essere già lontano dalla Juventus: c’è l’idea di uno scambio due per uno con il club di Premier League

È un momento particolare quello che sta vivendo la Juventus, che in questo avvio di stagione ha avuto qualche difficoltà di troppo ma può ancora rialzarsi per lottare per gli obiettivi più importanti. In Serie A c’è un vantaggio di sei punti da parte del Milan e per questo non possono più essere commessi passi falsi.

In Champions League, invece, la qualificazione agli ottavi di finale è già arrivata ma questa sera si deciderà tutto riguardo le prime due posizioni in classifica nel girone. I bianconeri devono segnare almeno tre gol e vincere con due reti di scarto per ottenere il primo posto che può fare la differenza nei sorteggi di lunedì prossimo.

Calciomercato Juventus, possibile cessione di Arthur: nel mirino Jorginho ed Emerson del Chelsea

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto, la società lavora per programmare il futuro e ha già nuove idee da provare a realizzare nelle prossime sessioni di calciomercato. Non è da escludere una possibile partenza di Arthur dopo pochi mesi dall’arrivo.

Il brasiliano ha giocato diverse volte in questi due mesi e mezzo ma non è mai riuscito a incidere definitivamente nei match. Per questo, se dovesse continuare così, potrebbe esserci l’idea di scambio con Jorginho ed Emerson Palmieri del Chelsea. Il primo ha una valutazione di 40 milioni e il secondo sui 15 circa, mentre il brasiliano ha una valutazione che si aggira sui 73 milioni di euro.

Più possibile che questa operazione venga fatta a giugno direttamente e non nel prossimo calciomercato di gennaio.