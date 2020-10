Calciomercato Juventus, spiraglio per De Jong | Il Barcellona ci prova

Il Barcellona vuole cedere il proprio big e pensa a uno scambio importante tra talenti da effettuare con la Juventus

È un inizio di campionato particolare per la Juventus, che ora si ritrova al secondo posto in classifica a -2 dalla vetta grazie al 3-0 a tavolino concesso dal giudice sportivo nella sfida contro il Napoli per la mancata partecipazione dei partenopei, che dal comunicato non sarebbe avvenuta nonostante non ci sia una causa di forza maggiore.

I bianconeri poi hanno collezionato gli altri quattro punti ottenendo un successo contro la Sampdoria per 3-0 e poi il pareggio contro la Roma allo Stadio Olimpico. Sabato invece ci sarà la sfida contro il Crotone per la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

Calciomercato Juventus, Il Barcellona pensa a Bentancur: possibile scambio con De Jong

La società nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato e potrebbe presto ricevere una proposta dal Barcellona. I Blaugrana infatti sarebbero interessati a Bentancur e potrebbero pensare di effettuare uno scambio tra centrocampisti giovani.

In particolare il sacrificato dei catalani potrebbe essere Frenkie De Jong, il quale secondo Don Balon avrebbe deluso le attese fin qui e anche Messi sarebbe scontento dell’investimento di ben 75 milioni di euro effettuato dalla società. Dopo solo un anno, dunque, la posizione dell’olandese sarebbe già in bilico.

Lo scambio vedrebbe coinvolti così due pari età, visto che sia Bentancur che De Jong sono classe 1997, che potrebbero rilanciarsi nelle loro nuove squadre.

