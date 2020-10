Calciomercato Roma, obiettivo dalla Premier | Giallorosso in prestito

In casa Roma si inizia a pensare ad un cambio sulla fascia: via un giovane in prestito e dentro un terzino dalla Premier League

Roma pronta a ripartire dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, con il Benevento ad attenderla domenica sera allo Stadio Olimpico. Nel frattempo si lavora già al calciomercato di gennaio, quando potrebbe esserci un cambio sulla fascia. Via un terzino in prestito e dentro uno dalla Premier League.

Calciomercato Roma, obiettivo Kolasinac: Calafiori via in prestito

La Roma pianifica già le mosse per la prossima sessione di calciomercato invernale. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i giallorossi vorrebbero rinforzare la propria fascia sinistra con un calciatore di maggiore esperienza, ovvero Sead Kolasinac. Il calciatore bosniaco non è più titolare nell’Arsenal e potrebbe vedere la capitale nel proprio futuro.

Per fare posto al classe 1993 però, l’indiziato a partire sarebbe Riccardo Calafiori, promosso stabilmente in prima squadra come vice Spinazzola, ma ancora molto giovane. Proprio per questo motivo i giallorossi vorrebbero mandarlo in prestito e prendere Kolasinac, che porterebbe maggiore esperienza. Per Calafiori inoltre, si starebbe trattando anche il rinnovo del contratto, anche se le parti sarebbero ancora lontane.

