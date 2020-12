Calciomercato Juventus e Inter, duello per il top | Ha lo spogliatoio contro

Juventus ed Inter tornano a pensare al top player che sta facendo infuriare tutti: addio più vicino, idea per gennaio

Tra campo e calciomercato, prosegue il duello a distanza tra Juventus ed Inter che puntano a recuperare terreno sul Milan capolista. Proprio in ottica mercato, in vista di gennaio, può riaccendersi la pista per nerazzurri e bianconeri che porta al top player ormai ‘scaricato’ e destinato all’addio.

Calciomercato Juventus e Inter, ritorno di fiamma: i dettagli

Una chance per Inter e Juventus, dopo i tentativi la scorsa estate, e che i due club puntano a non farsi scappare. Secondo quanto riportato a ‘El Chiringuito’ dal direttore di ‘OkDiario’ Eduardo Inda, il futuro di Marcelo a Madrid non è mai stato tanto in bilico: “I big dello spogliatoio e Zidane sono arrabbiati con lui, compagni e allenatore non si fidano più di Marcelo”, le parole del giornalista che di fatto possono aprire ad un addio già a gennaio.

Juventus ed Inter restano alla finestra per il brasiliano in scadenza nel 2022 con le ‘Merengues’. Inda prosegue: “Il giorno del match contro l’Alaves, Marcelo ha avuto una piccola rissa con Varane per motivi tattici”, il retroscena rivelato da Inda sul laterale verdeoro.

L’avventura a Madrid di Marcelo potrebbe quindi essere ai titoli di coda, con l’addio a gennaio a prezzo di saldo (meno di 10 milioni) che pare un’opzione facilmente realizzabile.

