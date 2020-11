Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio alla pari!

La Juventus prepara un nuovo assalto al big già accostato in passato: spunta l’idea scambio per l’estate 2021

Momento delicato quello che sta vivendo la Juventus di Andrea Pirlo, dopo il pari di Benevento ed i 6 punti di distacco dal Milan. In tal senso, la dirigenza bianconera guarda già alle prossime operazioni di calciomercato e rispunta un nome già da tempo sul taccuino di Paratici. Può arrivare con lo scambio: ecco lo scenario estivo.

Calciomercato Juventus, scambio con Bernardeschi: cifre e dettagli

Non è un mistero che Federico Bernardeschi non sia considerato incedibile in quel di Torino. La Juventus ha valutato in più occasioni la cessione dell’ex Fiorentina: la prossima estate, può essere quella giusta per l’addio. Nelle ultime ore è tornata a spuntare la pista Stefan Savic per la difesa dei campioni d’Italia. Il serbo, 29 anni e nel mirino anche dell’Inter di Conte, resta un pilastro di Simeone.

Savic potrebbe non rinnovare, costringendo l’Atletico Madrid a cederlo tra sei mesi per non perderlo a zero nel 2022. Ecco dunque spuntare l’ipotesi scambio con Bernardeschi, vista la valutazione similare (22-23 milioni) a quella del centrale classe ’91. Uno scambio alla pari che accontenterebbe tutti. La Juventus con un nuovo big in difesa, visti i numerosi acciacchi di Bonucci e Chiellini.

L’Atletico, invece, agguanterebbe un rinforzo per l’attacco di Simeone che in più di un’occasione ha mostrato non pochi limiti realizzativi.

