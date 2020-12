Eriksen è un profilo molto stimato in casa Juventus ma un colpo impossibile per i bianconeri. Ecco come avrebbe risposto l’Inter al tentativo di Paratici e soci

E’ già finita l’avventura all’Inter di Christian Eriksen. Dopo Conte, il danese è stato definitivamente scaricato anche da Marotta. Ovvero da colui il quale si è speso tanto, e fatto spendere non poco a Suning – 27 milioni di euro comprese commissioni all’agente a soli cinque mesi dalla scadenza del contratto – nel gennaio di un anno fa. Il futuro del classe ’92, insieme a Lukaku il più pagato della rosa con circa 10 milioni di euro a stagione bonus compresi, sarà sicuramente all’estero anche se non sono mancati ‘abbocamenti’ dalla stessa Serie A, in particolare da Torino sponda Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, suggestione ritorno | Idea Sarri in Premier

Calciomercato Juventus, sondaggio per Eriksen: l’Inter propone uno scambio shock

Paratici e soci sono grandi estimatori di Eriksen e hanno fiutato l’affare, un affare che però è del tutto impossibile. Stando a indiscrezioni di calciomercato, attraverso intermediari di fiducia i bianconeri avrebbero effettuato una sorta di sondaggio in ottica gennaio per l’ex Tottenham, ricevendo tuttavia una chiusura quasi totale dall’Inter. In quel quasi ci sarebbe il volto di Kulusevski, che non sta incidendo come ci si attendeva e che voci torinesi danno già ‘pentito’ di aver scelto la Juve, con il progetto tattico di Pirlo che fatica ad esaltare le sue caratteristiche. Il tutto a svantaggio proprio dei nerazzurri, a cui fu vicino prima di optare per i bianconeri e che, a quanto pare, lo avrebbero chiesto proprio in cambio di Eriksen. Lui alla Juve? ‘Possibile solo se ci date Kulusevski’.

Una richiesta ‘provocatoria’, ma non troppo quella di Marotta & company, che la società presieduta da Andrea Agnelli avrebbe però subito rispedito al mittente poiché lo svedese è ritenuto intoccabile, il futuro della Juve al di là di quello che sarà il destino di Pirlo.

A.R.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen in Germania | Offerta e controfferta

Calciomercato Juventus, ritorno clamoroso | Pirlo trema