Calciomercato Inter, colpo ‘galactico’ | Super scambio!

Super occasione per il calciomercato dell’Inter: idea scambio per il top player, Marotta beffa la Juventus

La vittoria sul Sassuolo per ripartire e tentare di non perdere il treno per la vetta. L’Inter di Antonio Conte non dimentica, tuttavia, le prossime sessioni di calciomercato con un obiettivo a sorpresa offerto alla società di Steven Zhang: lo scenario.

Calciomercato Inter, offerto il big: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, nella lista dei cedibili in casa Real Madrid vi sarebbe anche un nome inatteso: Raphael Varane. Il centrale francese, in scadenza nel 2022 con i ‘Blancos’, potrebbe essere proposto all’Inter per arrivare a Lautaro Martinez. Il club di Perez, a caccia di un rinforzo di peso in attacco, offrirebbe il cartellino di Varane (valutato 60-70 milioni) per convincere i nerazzurri a cedere il ‘Toro’.

Uno scenario che lascerebbe la Juventus a mani vuote, con Conte che accoglierebbe un nuovo rinforzo di peso per la difesa della sua Inter. Il 27enne di Lille, in una stagione decisamente deludente come quella attuale, ha collezionato 13 presenze, con 1170′ sul terreno di gioco.

Situazione in divenire, Marotta pronto a cogliere la clamorosa opzione di mercato: può prendere corpo lo scambio Varane-Lautaro.

