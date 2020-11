Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez | Assist per il colpo a zero

Il futuro di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter resta in bilico. L’attaccante argentino potrebbe portare un colpo interessante per i nerazzurri

Lautaro Martinez resta uno dei punti di riferimento assoluti nell’Inter di Antonio Conte. L’attaccante argentino è stato accostato in numerose occasioni all’addio in nerazzurro negli scorsi mesi. Soprattutto il Barcellona sembrava il club maggiormente indiziato ad ingaggiarlo. Ora la situazione potrebbe cambiare: di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo ‘galactico’ | Super scambio!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez porta il colpo a zero

Secondo quanto riporta ‘Marca’, l’attaccante sarebbe in procinto di entrare in collaborazione con Jorge Mendes. Il super agente sarebbe il grande intermediario che potrebbe trattare l’addio dell’argentino dall’Inter. I rinnovati rapporti tra il procuratore portoghese e il club milanese potrebbero portare anche degli interessanti risvolti in ottica calciomercato. In nerazzurro potrebbe infatti arrivare Ezequiel Garay a parametro zero. Il difensore argentino, attualmente svincolato, rappresenta quell’elemento di grande fisicità e esperienza che potrebbe innalzare il livello del reparto difensivo nerazzurro. Insomma, i rapporti con Mendes potrebbero essere molto fruttuosi in casa Inter, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita che in entrata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mendes porta il sostituto di Lautaro | Sfida alla Juve