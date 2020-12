Calciomercato Juventus, già deciso il futuro di Pirlo | Accordo col club

La prima stagione di Andrea Pirlo da allenatore non è iniziata nel migliore dei modi: il suo futuro è stato già deciso con la dirigenza

La Juventus non decolla. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore, non è riuscita ad essere imbattibile collezionando tanti pareggi nelle prime uscite ufficiali. Tanti gol subiti con un gioco prettamente offensivo e senza coperture preventive adeguate in fase di possesso. La squadra non sembra molto equilibrata durante lo sviluppo del gioco sul terreno di gioco.

Calciomercato Juventus, deciso già il futuro di Pirlo

Come svelato da Gianluca Di Marzio durante la sua intervista a Tribalfootball.com Pirlo avrebbe accettato la sfida con la Juventus avendo così tutte le garanzie per poter crescere insieme. L’allenatore bresciano dovrebbe terminare, a meno di clamorosi colpi di scena, la stagione alla guida dei bianconeri accettando di guadagnare poco al di sotto dei due milioni netti a stagioni più bonus pur di sposare un progetto comune.

Pirlo avrà tempo per infondere le sue idee a Cristiano Ronaldo e compagni per arrivare così a nuovi successi per la Juventus, che intende essere protagonista non solo in Italia, ma anche in campo europeo.

Il futuro di Pirlo sarà ancora in bianconero almeno per i prossimi mesi prima di tirare le somme al termine della sua prima stagione da allenatore.

