Calciomercato Inter, salta tutto | No della Juventus: è incedibile

Salta forse in maniera definitiva l’operazione di mercato dell’Inter, arriva il no della Juventus che ritiene il giocatore incedibile

È stato un avvio di stagione difficile per l’Inter, che ora vuole rialzarsi a tutti i costi per dimostrare di essere ancora una squadra all’altezza di competere per posizioni importanti o, meglio ancora, per conquistare un titolo che manca da ormai quasi dieci anni in casa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il talento vuole la Serie A | Lo manda Ancelotti

La società ora inizia anche a valutare le possibili mosse per il futuro e per raddrizzare questa stagione. Anche a gennaio potrebbe arrivare qualche colpo importante e la società avrebbe già messo nel mirino diversi calciatori per rinforzare i reparti che stanno avendo maggiore difficoltà. Tra questi c’è sicuramente la difesa che sta sorprendendo in maniera negativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, ritorno di fiamma | Colpo da 40 milioni

Calciomercato Inter, Conte vuole Demiral: sul piatto c’è Eriksen

Antonio Conte vuole un difensore di spessore per provare a sistemare la retroguardia, che solitamente è sempre stata il punto di forza del tecnico salentino. Possibile un nuovo colpo di gennaio e nel mirino ci sarebbe Merih Demiral, che in bianconero sta dimostrando di essere un calciatore più che affidabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Eriksen: titoli di coda | Richiesta shock di Marotta

Tramite intermediari ci potrebbe essere un tentativo di scambio per Eriksen, che sembrerebbe essere ormai nella lista delle cessioni visto il poco utilizzo. Il danese a bilancio pesa 27 milioni di euro mentre Demiral è valutato circa 50 milioni di euro ma i bianconeri avrebbero fatto sapere che il turco è incedibile.

Difficile dunque uno scambio tra le parti visto che la Juventus non avrebbe la minima intenzione di lasciar partire uno dei perni della difesa del futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bilancio 2019/20 | Passivo shock!

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per il big | ‘Beffa’ dalla Premier