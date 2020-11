Calciomercato Inter, Eriksen per il colpo top | Conte dice no!

L’addio di Christian Eriksen può aprire la strada per un nuovo top player all’Inter:’no’ di Conte, i dettagli

Non solo la sfida in casa del Sassuolo nella mente di Conte e dei dirigenti dell’Inter. In attesa della riapertura del calciomercato invernale tra poco più di un mese, i nerazzurri devono sciogliere il ‘nodo’ Christian Eriksen. Possibile offerta a sorpresa dal top club per il danese: nuovo big per Conte.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: ‘no’ al top player

È folta la lista di club pronti ad accogliere Christian Eriksen il prossimo gennaio. Il trequartista ex Tottenham è destinato a lasciare l’Inter, con Conte deciso a puntare su altri profili. In tal senso, secondo ‘Todofichajes.com’, in prima linea resta il Psg. Leonardo, però, deve fare i conti con il futuro di Angel Di Maria, già accostato alla Juventus in passato.

L’argentino, in scadenza a giugno, ha comunicato di voler cambiare aria. Ecco che la società francese potrebbe presentare un’offerta di scambio per Eriksen, con Di Maria inserito nell’affare il prossimo gennaio. No secco del tecnico nerazzurro al 32enne di Rosario come pedina di scambio per il centrocampista danese.

Nell’attuale stagione sotto la guida di Tuchel, l’ex Real ha collezionato 10 presenze con 4 reti e 5 assist in 800′ in campo con il Psg.

