Calciomercato Inter, bilancio 2019/20 | Passivo shock!

L’Inter approva il bilancio 2019/20: rosso importante per i nerazzurri, tutti i dati e le parole del presidente Zhang

L’Inter ha approvato nella giornata odierna il bilancio della scorsa stagione, registrando un passivo importante di 102,4 milioni. Se nel primo semestre sono stati registrati nuovi ricavi redditività, diverso il discorso a partire da marzo 2020. L’azzeramento degli introiti delle gare e il rimborso pro-quota degli abbonamenti e dei biglietti già venduti, a causa del Covid-19, hanno portato in parte ad un trend negativo.

Calciomercato Inter, bilancio 2019/20 in rosso: cifre e dettagli

Diminuzione quindi dei ricavi per circa 45 milioni di euro, con il dato consolidato che ha raggiungo 372,4 milioni con un EBITDA pari a 14,5 milioni e una perdita d’esercizio di -102,4 milioni di euro. “Il nostro impegno per il futuro è sempre rivolto a garantire sostenibilità aziendale e crescita della performance sportiva”, ha dichiarato il presidente dell’Inter Steven Zhang. Fa eco il CEO nerazzurro Antonello: “Il fatturato dell’esercizio 2019/2020, al netto del differimento di ricavi spostati sulla stagione in essere, si consolida, nella direzione del percorso intrapreso”.

L’attività agonistica prolungata al 31 agosto 2020, oltre la chiusura di bilancio del 30 giugno, ha portato ad un differimento contabile all’esercizio 2020-2021 di ricavi da sponsorizzazioni e diritti tv per circa € 51milioni. L’EBITDA si attesta a € 46 milioni di euro (rispetto ai € 105,2 milioni dell’esercizio precedente) per effetto degli investimenti del club e dal mancato rinnovo di alcuni contratti di sponsorizzazione. La perdita si attesterebbe a -70,7 milioni di euro, con 423,7 milioni di ricavo e la crescita del 2%, valore più che doppio rispetto al 2016 anno dell’ingresso in società di Suning.

Secondo Football Clubs Valuation Report 2020 di KPMG, la società meneghina è al 1° posto in Europa per quanto riguarda la crescita percentuale dei follower. Brand Inter al 14esimo posto (466 milioni), con una crescita del 235% rispetto al 2016. Inter 20° brand sportivo più commerciabile al mondo ed al momento il 7° tra le società calcistiche.

