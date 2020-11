Calciomercato Inter, addio Conte | Sostituti a sorpresa!

Tanti nomi a sorpresa per sostituire Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il tecnico è vicino all’addio

La panchina di Antonio Conte è fortemente in bilico e l’Inter potrebbe optare per l’esonero a breve. I tifosi si sono già schierati contro l’allenatore che sta deludendo le loro aspettative. La sconfitta del Real Madrid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e sui social si sono scatenati optando per i possibili sostituti. L’idea è quella di affidare la panchina nerazzurra a ex calciatori dell’Inter, come per esempio Walter Zenga o Esteban Cambiasso. Ma non solo.

Inter, non solo Zenga e Cambiasso: ecco chi vogliono i tifosi

Zenga e Cambiasso non sono gli unici che dovrebbero sedere sulla panchina dell’Inter, secondo i tifosi sui social. Ci sono anche le idee legate a Stankovic o a Marco Materazzi, vecchi cuori interisti che oggi fanno gli allenatori.

Per allenate l Inter ci vuole uno che ci tenga all Inter. Non che venga per i soldi E aggiungo uno che sappia leggere le partite e variare modulo in base all avversario.

Io voglio walter zenga. Verrebbe per mille lire. — Francesco Cazzola (@f8f129939d444f6) November 26, 2020

si, preferisco Zenga, Mihajlovic, Stankovic, Cambiasso o altri Sì hanno meno esperienza ma sono interisti — Nada (@Nd_Nerazzurra98) November 26, 2020

Zenga + Cambiasso come vice — Mattia (@Mattia99737869) November 26, 2020

Ma zenga gratis, che magari spiega a TUTTI cosa significa essere interisti? — EsoSssimone! (@SgSimoncino) November 26, 2020

Poi altre opzioni, legate a soluzioni come il ritorno di Spalletti o Maurizio Sarri.

Chiacchierata post partita di Marotta, con Luciano Spalletti. — Il Verbo del Vate (@Vatenerazzurro1) November 26, 2020

La partita decisiva per il futuro di Conte potrebbe essere quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo, sabato alle 15:00. In caso di risultato negativo ed esonero, i tifosi dell’Inter hanno chiarito la loro posizione.

