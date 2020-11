Calciomercato Inter, esonero Conte | Spunta la data!

L’Inter potrebbe decidere a breve di esonerare Antonio Conte: spunta la data decisiva dopo la sconfitta con il Real

La sconfitta contro il Real Madrid ha messo nei guai l’Inter nel girone di Champions League. I nerazzurri sono ultimi con soli due punti conquistati in due partite e rischiano di salutare l’Europa già nella fase a gironi. A rischio anche il terzo posto visti i quattro punti dello Shakhtar. Una situazione che mette nei guai Antonio Conte e la sua panchina.

Inter, per Conte il Sassuolo è l’ultima spiaggia

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Libero‘, il destino di Antonio Conte probabilmente dipenderà dall’esito della partita con il Sassuolo. C’è anche la sfida Champions del 1° dicembre contro il Borussia Moenchegladbach, per tentare il miracolo stile Atalanta dell’anno scorso.

Il quotidiano poi si sofferma sulla figura di Conte, che pare non abbia fiducia nel suo stesso lavoro e nel suo stesso gruppo. Un linguaggio del corpo che non lascia ben sperare per il futuro. L’Inter scenderà in campo contro il Sassuolo sabato alle 15:00, per ritrovare il fuoco perso dopo l’Europa League persa in finale contro il Siviglia.

