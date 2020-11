Calciomercato, Inter-Eriksen: titoli di coda | Richiesta shock di Marotta

Eriksen e l’Inter sempre più vicini a dirsi addio: c’è l’offerta dal top club europeo, ecco la risposta di Marotta

L’ultima apparizione per una manciata di minuti contro il Real Madrid e la sensazione che il rapporto tra Conte ed Eriksen sia irrecuperabile. Il tecnico leccese ha deciso: Eriksen saluterà i nerazzurri a nel calciomercato di gennaio. In tal senso, arriva l’offerta del top club per il trequartista danese: ecco la risposta di Marotta.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: il piano nerazzurro

Un futuro delineato ormai da mesi e che vedrà Christian Eriksen salutare l’Inter e la Serie A. A farsi avanti già a gennaio, secondo ‘Todofichajes.com’, sarebbe l’Arsenal. I ‘Gunners’ hanno intenzione di puntare sul trequartista danese, arrivando ad offrire 13 milioni di euro. No secco della società meneghina che, un anno dopo l’acquisto per ben 27 milioni, non vuole registrare una minusvalenza.

Un’ipotesi potrebbe essere quella dello scambio o anche un prestito con diritto di riscatto, ammortizzando ulteriormente il costo a bilancio per una futura cessione definitiva. L’Inter chiede per l’ex Tottenham non meno di 22-23 milioni di euro.

Il destino del 28enne è quindi già segnato: niente Inter nel suo futuro, il ritorno a Londra sponda Arsenal pare una strada decisamente percorribile.

