Calciomercato Milan, clausola shock | Piano Bennacer

Ismael Bennacer è diventato indispensabile per il Milan. Con Pioli il feeling è perfetto, ma la clausola fa vacillare tutti: il piano!

Il Milan continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e possibili cessioni per i top player presenti all’interno della rosa di Stefano Pioli. Il club rossonero è sempre molto attivo dopo che è ritornato ad essere protagonista in Serie A dentro e fuori dal campo. Così la situazione che riguarda il futuro di Ismael Bennacer risulta ancora molto incerta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: arriva la chiamata di Neymar! I dettagli

Calciomercato Milan, clausola per Bennacer: addio o rinnovo?

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il centrocampista algerino ha una clausola da ben 50 milioni di euro inserita nel suo contratto al momento della firma. Il giocatore rossonero è diventato l’uomo in più della formazione rossonera offrendo prestazioni importanti: così ha attirato gli interessi dei top club d’Europa, tra i quali Manchester City e Psg, pronti a fare follie per lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mega scambio per l’erede!

Per non lasciarlo andare via al termine della stagione, Maldini potrebbe anche pensare anche ad un ritocco dell’ingaggio e della stessa clausola. Il futuro di Bennacer resta, però, sempre in bilico dopo l’arrivo in estate del talentuoso centrocampista, classe 2000, Sandro Tonali.

Il piano ufficiale del club rossonero sarà reso noto soltanto nei prossimi mesi con Bennacer che continua ad essere un giocatore di totale affidamento. Un veterano al centro del campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo fa i nomi | Ecco il primo obiettivo in entrata!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare fatto | Arriva a giugno!