Possibile beffa in arrivo per la Juventus. Neymar diventa protagonista con una chiamata decisiva: l’idea clamorosa per il top player!

Saranno mesi importanti anche per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus starebbe lavorando per innesti di assoluto valore da consegnare ad Andrea Pirlo, soprattutto per quanto riguarda top player in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, novità Mancini | Arriva la firma!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio shock con Dybala | Ci pensa Raiola!

Calciomercato Juventus, Neymar chiama Sergio Ramos: “Vieni qui”

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe dire addio al club spagnolo dopo tantissimi anni di successi e trionfi. E durante il programma “El Chiringuito“, Alfredo Duro ha rivelato come si sia mosso anche direttamente il brasiliano Neymar che gli avrebbe detto: “Se vieni al PSG, io e Mbappe rinnoviamo”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, De Zerbi esalta Locatelli | “È il migliore”

Una chiamata importante che potrebbe cambiare velocemente le dinamiche che riguardano da vicino il futuro di Ramos, che resta ormai in bilico. Il campione spagnolo è ancora protagonista con le Furie Rosse, che ha surclassato la Germania vincendo 6-0 nella gara di Nations League.

Nonostante la non giovanissima età, il capitano del Real è ancora in formissima e potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per molti top club d’Europa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, svolta Juventus | Arriva l’ok, si muove Ronaldo