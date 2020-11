Calciomercato Juventus, Pirlo fa i nomi | Ecco il primo obiettivo in entrata!

Il presidente della Juventus avverte Andrea Pirlo di volere di più: il tecnico bianconero avanza la richiesta per il primo obiettivo

In casa Juventus questo inizio di stagione non ha rispettato le aspettative ed il presidente Andrea Agnelli vorrebbe di più dal proprio tecnico e dalla propria squadra. Infatti il patron ribadisce la fame di successo ed il DNA da vincenti. Così il tecnico bianconero per portare a termine gli obiettivi avanza la richiesta. Ecco il primo obiettivo di Andrea Pirlo nel calciomercato.

Calciomercato Juventus, richiesta di Pirlo ad Agnelli: Locatelli è l’obiettivo in cima alla lista

Andrea Agnelli è il primo nella Juventus a voler sempre migliorare e vincere. Il presidente bianconero infatti lo ribadisce in occasione dell’emissione del francobollo juventino, dove dichiara: “La Juventus ha un DNA unico e dobbiamo riscrivere la storia. Sono cambiati tecnico ed interpreti ma la fame di vittoria è sempre la stessa”. Così il patron ricorda la volontà di continuare a vincere, cercando di spronare anche Andrea Pirlo ad ottenere risultati migliori.

Così il tecnico bianconero avanza subito la prima richiesta per la prossima sessione di mercato, ovvero Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è un pallino fisso di Pirlo e si sta distinguendo anche in nazionale con ottime partite. Il regista dei neroverdi è valutato circa 35 milioni ed l’allenatore juventino lo vorrebbe subito per completare il proprio centrocampo. Vedremo se il presidente accontenterà subito le richieste di Pirlo per continuare a dominare in Serie A e magari vincere anche in Europa.

