Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare fatto | Arriva a giugno!

Dalla Spagna riferiscono che la Juventus ha piazzato il primo colpo per il prossimo calciomercato di giugno. I dettagli

La Juventus per la prossima stagione è alla ricerca di profili giovani per dare una boccata d’ossigeno a una squadra con una media età molto alta. Il club bianconero vorrebbe rinforzare la rosa di Andrea Pirlo in tutti i reparti, partendo dal centrocampo. E infatti pare già concluso un acquisto dall’Ajax per giugno 2021.

Calciomercato Juventus, preso Gravenberch dall’Ajax

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, la Juventus ha concluso l’acquisto di Ryan Gravenberch dall’Ajax. Centrocampista centrale classe ’02, olandese di origini surinamesi, si è ben distinto con la formazione ajacide in questa stagione, siglando due assist in sei partite. Gravenberch è entrato nel giro della prima squadra già lo scorso anno, quando iniziò a fare assiduamente zapping con l’Under 21.

La Juventus avrebbe concluso l’affare per circa 20 milioni di euro. Sul centrocampista olandese c’erano altri top club come Barcellona, Arsenal e Milan, ma dopo l’interesse della scorsa estate, i bianconeri hanno sferrato l’assalto decisivo.

