Calciomercato Juventus, il Real gioca d’anticipo | Doppia beffa a gennaio

I piani di calciomercato della Juventus potrebbero essere smontati dal Real Madrid: spagnoli pronti allo scambio a gennaio

La finestra di calciomercato invernale è sempre più vicina e la Juventus lavora per piazzare nuovi importanti colpi. A rovinare i piani dei bianconeri però c’è il Real Madrid, pronto a far saltare due obiettivi alla società juventina in uno scambio a gennaio.

Calciomercato Juventus, Real Madrid all’assalto: offerto Isco per Alaba a gennaio

David Alaba continua ad essere uno dei nomi più gettonati per il calciomercato invernale. Infatti il calciatore austriaco vedrà scadere il proprio contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021 ed i margini per il rinnovo sembrerebbero ormai non esserci più. Naturalmente su di lui c’è l’interesse dei maggiori club europei, in particolar modo della Juventus, principale rivale per difensore. Ma ad anticipare tutti è il Real Madrid, pronto ad uno scambio proprio con un altro obiettivo dei bianconeri.

Infatti i ‘blancos’ per anticipare la Juventus starebbe pensando di proporre al club tedesco uno scambio a gennaio con Isco, altro obiettivo da tempo dei bianconeri. Lo spagnolo, valutato circa 40 milioni, arriverebbe nel club bavarese in prestito con diritto di riscatto, in cambio del passaggio di Alaba a Madrid a gennaio. Dunque in un solo colpo il Real potrebbe far sfumare due obiettivi di mercato al club bianconero.

