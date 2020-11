Calciomercato Milan, nuovi segnali per Luis Alberto | Mossa Inzaghi

Luis Alberto è al centro delle polemiche dopo gli ultimi eventi in casa Lazio. Si parla di Milan in ottica calciomercato, ma occhio alla mossa di Simone Inzaghi

Luis Alberto è uno dei perni della Lazio, il calciatore di tecnica e qualità su cui si basa il gioco biancoceleste. La polemica sul mancato pagamento degli stipendi e i ritardi in epoca di Covid-19, però, non è affatto piaciuta a Lotito. Il Presidente è determinato a dare una vera e propria punizione allo spagnolo, non solo con una multa salata, ma anche sul campo. Si parla, infatti, con grande insistenza di una possibile esclusione contro il Crotone.

Calciomercato Milan, le ultime su Luis Alberto

Intanto i rumors di mercato non mancano per un calciatore di questo livello. Il Milan sembra in prima fila e sembra volersi accaparrare le prestazioni del trequartista a fine anno. In realtà, però, è iniziato il lavoro diplomatico di Simone Inzaghi per far rientrare il caso. Quest’oggi, come riporta “Il Corriere dello Sport”, il tecnico ha provato lo spagnolo tra i titolari in vista del Crotone. Segno che la mediazione dell’allenatore potrebbe portare i suoi frutti.

