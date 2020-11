Calciomercato, Juventus avvisata | “Morata va pagato!”

Morata sta vivendo un gran momento con la Juventus e il presidente dell’Atletico Madrid è uscito allo scoperto sul futuro dello spagnolo

È un momento particolare per la Juventus, che vuole rialzarsi al più presto dopo aver rimediato diversi passi falsi in questo avvio di stagione. I bianconeri hanno effettuato tanti cambi nelle scorse settimane e ora devono rialzarsi al più presto per continuare a competere per gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

I bianconeri sono attualmente quinti in classifica in Serie A e hanno un distacco di quattro punti dal Milan, che è attualmente in vetta. Dopo questa sosta delle nazionali, la compagine allenata da Andrea Pirlo non può più sbagliare e ha bisogno di diversi successi per tornare nelle zone alte.

Calciomercato Juventus, presidente Atletico Madrid: “È dei bianconeri solo se lo pagano”

Una delle migliori sorprese di questo avvio di stagione è Alvaro Morata, che sta vivendo un momento magico sia dal punto di vista dei gol che delle prestazioni. Lo spagnolo è arrivato gli ultimi giorni di calciomercato dall’Atletico Madrid. Proprio il presidente dei ‘Colchoneros’, Enrique Cerezo, ha parlato di lui nelle scorse ore.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘El Larguero’, trasmissione di Cadena SER: “Morata lo adoro, guardate come sta lottando per segnare. Ha trovato la strada giusta e la sta percorrendo. È in prestito per due anni, diventa della Juventus solo se la Juventus lo paga”.

I bianconeri possono riscattare il prestito a fine anno sborsando 45 milioni di euro, mentre nel 2022 hanno l’acquisto a titolo definitivo costerebbe 35 milioni di euro (con rinnovo del prestito per 10 milioni di euro).

